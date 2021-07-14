У Зеленского отреагировали на решение ВС по Тупицкому: обещают обжаловать

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, признавшего противоправным и отменившим указ Президента о де-факто увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает УНН.

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"Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу господина Тупицкого лично, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины... Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного Суда Украины, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы... У Президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим непременно воспользуется. Законы о ВСП и о ВККС будут работать, а господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления", - сказал Никифоров.

Детали

Представитель Президента подчеркнул, что запрос на справедливость и верховенство права является одним из основных в украинском обществе.

Что было ранее

Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.