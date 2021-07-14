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В Евросоюзе и США приветствовали принятие ключевых законов судебной реформы

В Евросоюзе и США приветствовали принятие ключевых законов судебной реформы

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки приветствовали принятие парламентом законов по реформированию Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Украине, передает УНН.

Цитата

"Важный день для будущего украинской судебной системы! Евросоюз и США приветствуют принятие Верховной Радой законопроектов 5068 и 3711-р, которые реформируют ВСП и восстанавливают ВККС при широкой межпартийной поддержки и при мощной поддержке президента Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что вышеуказанные законы помогут "проложить путь к восстановлению судебной системы". Страны отметили, что готовы поддерживать украинских партнеров для успешного внедрения этих законов.

Напомним

14 июля Верховная Рада изменила порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и урегулировала деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"(№ 5068).

13 июля Верховная Рада одобрила законопроект Президента Владимира Зеленского № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, ВР, Украина
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