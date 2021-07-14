Украина и Венгрия подпишут соглашение о взаимном признании документов об образовании

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украина и Венгрия подпишут в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Об этом шла речь во время визита заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы в Венгрию и встречи с дипломатическим советником Премьер-министра страны Яношем Баллой, передает УНН.

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"Собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжения деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Отмечено намерения сторон подписать в ближайшее время Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в начале встречи представители обеих стран обсудили развитие ситуации безопасности на востоке Украины. В частности, Жовква отметил продолжающиеся нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, следствием которых является увеличение количества погибших украинских военных.

Также стороны отметили ухудшение ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности относительно системных нарушений прав человека. Жовква ознакомил собеседника с инициативой Президента Украины Владимира Зеленского о создании Крымской платформы.

Особое внимание во время встречи уделили реализации европейских стремлений Украины. Игорь Жовква проинформировал собеседника об основных приоритетах Украины в отношениях с ЕС, в частности в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина - ЕС. Среди этих приоритетов важное место занимает признание европейской перспективы Украины. В связи с этим собеседники продолжили обсуждение проекта соответствующей двусторонней политической декларации.

Добавим

Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет является напряженными.

Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.