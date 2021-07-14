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На инфраструктуру востока Украины: Рада ратифицировала соглашение с банком ЕС на 340 млн евро

На инфраструктуру востока Украины: Рада ратифицировала соглашение с банком ЕС на 340 млн евро

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком по предоставлению 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины. О деталях соглашения сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.

Детали

Финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и ЕИБ предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро:

  • для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины;
  • на модернизацию социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

В частности, речь идет о восстановлении и совершенствовании важнейшей социальной инфраструктуры, которое предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, повышение энергоэффективности жилья для внутренне перемещенных лиц, школ, медицинских учреждений и социальных центров.

Дополнение

Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины и за средства которой реализуется более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.

Справка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, Украина, инфраструктура, ЕИБ
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