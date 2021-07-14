Нардеп рассказал, найдутся ли голоса за отставку министра Авакова

КИЕВ. 14 июля. УНН. Заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко в эфире одного из телеканалов спрогнозировал, найдутся ли голоса в Верховной Раде за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, информирует УНН.

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"Я думаю, что проголосует только "Слуга народа" и "Голос". А в "Слуге народа" может не проголосует 20 человек, "Голос" добавит - потому голоса будут, но на грани", - считает Ивченко.

Детали

Нардеп подчеркнул, что лично голосовать за отставку министра Авакова не будет из-за того, что имеет предостережения относительно вероятности разрушения правоохранительной системы.

"Мы должны менять одного министра на более сильного, влиятельного и того, кто будет действительно занимать государственную позицию в должности министра внутренних дел. Я бы не хотел, чтобы это была очередная "кнопка" и выполняла указания Банковой. Я бы не хотел развала правоохранительной системы. (...) Аваков сегодня - самый сильный министр, который есть в Правительстве Шмыгаля. Поэтому я лично не буду голосовать за отставку, но если мы увидим сильную кандидатуру - будем обсуждать", - отметил Вадим Ивченко.

Добавим

13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение. Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел.

14 июля Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или не поддержки заявления министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке с занимаемой должности.