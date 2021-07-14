Верещук о решении ВС отменить указ Зеленского: это сопротивление нереформированной судебной системы

КИЕВ. 14 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала решение Верховного Суда, который отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституцийного Суда, передает УНН.

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"Решение Верховного Суда отменить указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда является проявлением сопротивления судебной системы, которая пропитана коррупцией и к которой нет доверия у общества", - сказала она.

Верещук считает, что таким образом судейская система опирается реформам, которые запустила команда президента.

"Речь идет о перезагрузке работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", - добавила нардеп.

Дополнение

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля своим указом Президент продолжил отстранения еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал указы о своем отстранении в Верховном Суде.

27 марта Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский отметил, что это сделано по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

Впрочем, Кассационный админсуд в составе Верховного Суда признал незаконным указ Президента Владимира Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.