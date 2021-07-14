Ивченко: Президент не имеет полномочий влиять на Конституционный Суд

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полномочий влиять на Конституционный Суд Украины. Это в эфире одного из телеканалов заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко, комментируя решение Верховного Суда, который отменил указ Президента об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ, передает УНН.

Цитата

"Конституция четко разделяет вертикали власти. И нет сегодня полномочий у Президента никак влиять на Конституционный Суд. Нет полномочий в управления государственной охраны не пускать конституционного судью в КСУ. Нравится этот человек или нет - есть закон", - считает нардеп Ивченко.

Детали

Однако, народный депутат убежден, что в этом конфликте должна победить законность и Конституция.

"При смене власти те решения, которые были незаконными, будут пересматриваться. И у нас может будет турбулентность в обратную сторону", - подчеркнул он.

Что было раньше

Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Ранее в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.