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Украина предложила ОАЭ взаимное признание документов о вакцинации от COVID-19

Украина предложила ОАЭ взаимное признание документов о вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главе МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейху Абдулле бин Заид Аль Нагаяну взаимное признание документов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Цитата

"Дмитрий Кулеба предложил шейху Абдулле бин Заид Аль Нагаяну заключить договоренность Украины и ОАЭ о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок граждан", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что главы украинской и эмиратской дипломатии положительно отметили динамику двусторонней торговли и инвестиций и выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ 13-15 февраля 2021 года. Они уделили особое внимание возможностям расширения портфеля проектов эмиратских инвестиционных фондов в Украине.

Отдельной темой разговора стала подготовка к Всемирной выставке "Экспо-2020", работа которой начнется 1 октября. Глава МИД Украины пригласил своего эмиратского коллегу посетить украинский павильон во время празднования национального дня Украины в рамках выставки 4 октября.

Наконец, собеседники обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты в удобное для сторон время.

Добавим

В июне этого года Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ. Документом предусматривается взаимное признание национальных водительских удостоверений.

Напомним

Стало известно, что ЕС одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля.

Кулеба заявил, что после рекомендаций Европейского Союза открыть внешние границы для туристов из Украины каждая страна-член блока будет отдельно принимать свое решение о такой возможности.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОАЭ, Коронавирус
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