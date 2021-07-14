В Батуми двух украинцев осудили за незаконное пересечение границы. В МИД вызвали временно поверенного Грузии

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы, - им дали 4 года лишения свободы. В МИД Украины таким решением разочарованы и вызвали временного поверенного Грузии, передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Детали

Как сообщили в МИД 14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы.

В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии, отметили в ведомстве.

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“Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины”, — говорится в заявлении МИД.

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МИД Украины и Посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии, резюмировали в ведомстве.