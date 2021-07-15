Олимпийский комитет России разослал памятки своим спортсменам, которые едут в Токио, как отвечать на вопросы о Донбасс, Крым

КИЕВ. 15 июля. УНН. Олимпийский комитет России разослал своим спортсменам памятники своим спортсменам, которые едут в Токио, как отвечать на вопросы о Донбасс, Крым и харассмент. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mash.

Детали

Наиболее рекомендованный совет — это отвечать “no comments”. Что касается Крыма и Донбасса, то им советуют отвечать, что спорт остается вне политики.

Про допинговые скандалы сказали отвечать, что им нечего об этом сказать, поскольку мы никогда в них не участвовали, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил.

Про харассмент, посоветовали отвечать “Я с этим никогда не сталкивалась (-вся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах”.

И относительно выступлений российских спортсменов не под флагом страны сказали ответить, что “я все равно являюсь представителем своей родины, хотя хотел бы услышать государственный гимн России”.

Дополнение

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.