В Германии предостерегли от использования "Северного потока-2" против Украины

КИЕВ. 15 июля. УНН. Для Германии главное, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" не использовался в качестве геополитического инструмента против Украины. Об этом заявил кандидат в канцлеры страны от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, передает УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

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“Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает российский газ по земле или по морю”, — отметил политик.

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Лашет объяснил, что Германия в будущем будет требовать все крупные объемы газа, и в связи с этим Берлину не очень важно, будет ли он идти по “Северному потоку” или через транзит. По словам кандидата в канцлеры, после завершения последней укладки труб газопровода можно будет “поставить условие, чтобы его нельзя было использовать геополитически”.