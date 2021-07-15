Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,30 -0,0169  EUR: 32,25 -0,1238 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Встречу Зеленского со "слугами" планируют провести в Офисе Президента
Встречу Зеленского со "слугами" планируют провести в Офисе Президента
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9825

В Германии предостерегли от использования "Северного потока-2" против Украины

В Германии предостерегли от использования "Северного потока-2" против Украины

КИЕВ. 15 июля. УНН. Для Германии главное, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" не использовался в качестве геополитического инструмента против Украины. Об этом заявил кандидат в канцлеры страны от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, передает УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

Цитата

“Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает российский газ по земле или по морю”, — отметил политик.

Детали

Лашет объяснил, что Германия в будущем будет требовать все крупные объемы газа, и в связи с этим Берлину не очень важно, будет ли он идти по “Северному потоку” или через транзит. По словам кандидата в канцлеры, после завершения последней укладки труб газопровода можно будет “поставить условие, чтобы его нельзя было использовать геополитически”.

Дополнение

Газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, планировали достроить в 2019 году. Однако из-за санкций США против исполнителей и партнеров проекта его реализация затормозилась. Сейчас первая нить трубы уже завершена, в “Газпроме” заявляли, что газ пустят уже в этом году.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что введение новых санкций против “Северного потока-2” непродуктивно с точки зрения выстраивания отношений с Европой, к тому же проект уже практически завершен.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Германия, Северный поток-2
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.