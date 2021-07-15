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Верещук заявила о готовности возглавить Минобороны

Верещук заявила о готовности возглавить Минобороны

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала вероятность ее назначения на должность министра обороны, передает УНН.

Она уточнила, что готова рассмотреть такое предложение.

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"Такое решение зависит исключительно от Верховного Главнокомандующего. Это - его вертикаль, его конституционные полномочия. И если такое решение будет принято - то оно будет принято именно им.

Следовательно, говорить что сейчас идут какие-то разговоры - рано", - сказала она в эфире ток-шоу №1 Василия Голованова.

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Источник: УНН
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