Меркель прибыла в США с прощальным визитом: на повестке дня конфликт на Донбассе и “Северный поток- 2”

КИЕВ. 15 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в США с прощальным визитом перед тем, как оставить должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle и повестку дня, опубликованную федеральным правительством Германии.

Детали

Как отмечается, последний официальный визит Ангелы Меркель в качестве канцлера Германии в США состоялся на фоне улучшения американо-германских отношений. Но ее встреча с президентом США Джо Байденом все же затронет некоторые сложные темы.

Согласно опубликованной повестке федеральным правительством Германии, основными темами для обсуждения будут: проект “Северный поток-2”, вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины, отношения России с Китаем, а также борьба с пандемией коронавируса.

Программа визита началась 15 июля. Канцлер Германии встретилась за завтраком с вице-президентом США Камиллой Харрис. Отмечается, что главные переговоры - с президентом США Джо Байденом - запланированы на вторую половину дня. По итогам переговоров оба лидера проведут пресс-конференцию.

Меркель также посетила Университет Джона Хопкинса, где получила почетную степень доктора этого научного учреждения. Для Меркель это 18-я по счету научная степень почетного доктора.

Также отмечается, что запланирована встреча с представителями американского бизнеса.

Добавим

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о проведении "большой подготовки" к переговорам с США о строительстве газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что у этих переговоров "хорошие перспективы".