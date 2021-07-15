ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar

КИЕВ. 15 июля. УНН. Первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уже поставлено в Украину. Такое заявление министра обороны Украины Андрея Тарана обнародовано в четверг, 15 июля, передает УНН.

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"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - сообщил Таран, заявление которого цитирует Минобороны.

Детали

Беспилотник, как ожидается, позволит проводить эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Напомним

В 2018 году Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов и подписали соответствующее компенсационную соглашение.