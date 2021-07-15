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Рада запретила продажу лекарств детям

Рада запретила продажу лекарств детям

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним, сообщает УНН.

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям (№5122).

"За" проголосовал 341 депутат.

Детали законопроекта

Закон запрещает отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю - малолетниму лицу.

Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст .

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.

Источник: УНН
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