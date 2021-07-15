ВР установила спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Парламент принял во втором чтении законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, которая предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити", сообщает УНН.

Закон определяет организационные, правовые и финансовые основы функционирования правового режима ДияСити, вводится с целью стимулирования развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций, а также талантливых специалистов.

Согласно Закону, "отношения по приобретению и потери статуса резидента Дия Сити, отношения с участием резидента Дия Сити и на участие в уставном капитале резидента Дия Сити регулируются Конституцией Украины, Гражданским кодексом Украины, этим Законом, законами Украины, определяющие особенности налогообложения резидентов Дия Сити, другими законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины".

Законом установлено, "если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, применяются правила международного договора Украины".

Закон определяет общие принципы правового режима Дия Сити, каковы свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности резидентов Дия Сити, стабильность, формальный характер процедуры получения статуса резидента Дия Сити, добровольность резидентства в Дия Сити и тому подобное.

Закон устанавливает срок и гарантии стабильности правового режима Дия Сити, статус резидента, требования к резиденту и тому подобное.