"Единороссы" из РФ приехали на агитационный форум в оккупированный Луганск: МИД отреагировал

КИЕВ. 15 июля. УНН. После сообщений об участии представителей российской партии "Единая Россия" в так называемом "форуме граждан России" в оккупированном Луганске, где те агитируют украинцев с навязанными российскими паспортами голосовать на выборах в Государственную думу РФ, в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление, назвав это "шагом политического отчаяния", передает УНН.

Цитата:

"Очевидно, что падение рейтингов российской правящей силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - сказал в комментарии УНН спикер МИД Олег Николенко.

Детали

В МИД добавляют, что рассматривают агитационную деятельность российских депутатов в оккупированном Луганске и продолжающуюся незаконную паспортизацию как целенаправленную политику на подрыв мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, очередной демонстративный пример ухода России от своих обязательств в рамках Минских договоренностей и итогов Парижского саммита лидеров Нормандской четверки.

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавил Николенко.

К слову

Это не первый визит "единороссов" в ОРДЛО за последнее время. 12 мая Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов российской правящей партии "Единая Россия" на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.

Контекст

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, согласно которому возможность стать гражданами РФ по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Количество жителей ОРДЛО, которые принудительно получили российские паспорта, на конец апреля 2021 года, по данным российских чиновников, достигло 538 тыс. человек, и к концу года, верят в РФ, их число возростет до миллиона.

Как сообщал ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения.

При этом ранее в этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.

Отметим также, что государство-оккупант уже использовало подобную практику в 2020 году, когда в РФ прошло голосование по вопросу изменений в Конституцию России.