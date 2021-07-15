Парламент не поддержал отмену изменений в закон о пестицидах: эксперт предупредил об опасности для здоровья людей

КИЕВ. 15 июля. УНН. Народные депутаты сегодня не поддержали постановление 2289-П об отмене изменений в Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на территорию Украины. Вместе с тем член парламентского аграрного комитета заместитель главы партии "Батькивщина" Вадим Ивченко предупредил об опасных последствиях этих изменений в закон для жизни и здоровья украинцев, сообщает корреспондент УНН.

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"В биозаповеднике "Аскания-Нова" погибло более 2000 птиц, занесенных в Красную Книгу. Потому что агроном внес избыточное количество агрохимикатов. А в Запорожской области произошла массовая гибель животных и птиц. (...) Еще в 2017 году в ООН заявили, что на территориях, где используют избыточное количество агрохимикатов, растет заболеваемость людей, ухудшается состояние здоровья. (...) В Украине борются за прибыли и забывают, что наши граждане живут на 10-15 лет меньше, чем в других странах", - рассказал народный депутат.

Детали

По мнению Вадима Ивченко, снятие ограничений по ввозу на территорию Украины пестицидов и агрохимикатов, которые даже не имеют регистрации, представляет опасность для окружающей среды и населения.

"Посмотрите, что делается в Германии и Франции - как они защищают окружающую среду. А у нас лоббистские законы проходят бездумно, не задумываясь о том, что на этих землях наши дети, флора и фауна, наше здоровье", - отметил нардеп.

Справка

30 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 2289 о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины. Законопроект № 2289 исключил обязательность документального подтверждения государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране их производства и разрешил использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек.