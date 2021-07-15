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В "Слуге народа" говорят, новые отставки в правительстве пока не обсуждаются

В "Слуге народа" говорят, новые отставки в правительстве пока не обсуждаются

Александр Корниенко

КИЕВ. 15 июля. УНН. Отставки других действующих министров, кроме главы МВД, пока не обсуждаются. Об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя парламентской франкции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Цитата:

"У нас есть около 15 министров. Можно любую фамилию называть. Сейчас пока никакие отставки не обсуждаются, кроме уже принятой отставки Арсена Авакова", - сказал Корниенко.

Что было ранее

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленський предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали. Эту кандидатуру уже внесли в ВР.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Слуга народа, Александр Корниенко
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