Депутатский электронный портал внедряет Одесский облсовет

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одесском областном совете на базе официального сайта появится электронный портал с подробной информацией о работе каждого депутата. На нем, благодаря внедряемой системе АСКОД, можно будет получать подробную информацию и вести диалог с избранниками общины. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета, передает УНН.

Планируется, что на портале будет содержаться адрес приемной каждого депутата, информация о помощниках, запросы и вся рабочая корреспонденция без личных данных граждан. Можно будет посмотреть, какие запросы делает депутат и какие ответы получает, а также воспользоваться формой обратной связи.

Портал будет интегрирован в систему АСКОД, которая в течение ближайших двух месяцев будет внедрена в работу аппарата областного совета в рамках региональной программы цифровой трансформации Одесской области на 2021-2023 годы.

После тестирования ссылка на него появится на официальном сайте совета.