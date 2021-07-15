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Депутатский электронный портал внедряет Одесский облсовет

Депутатский электронный портал внедряет Одесский облсовет

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одесском областном совете на базе официального сайта появится электронный портал с подробной информацией о работе каждого депутата. На нем, благодаря внедряемой системе АСКОД, можно будет получать подробную информацию и вести диалог с избранниками общины. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета, передает УНН.

Планируется, что на портале будет содержаться адрес приемной каждого депутата, информация о помощниках, запросы и вся рабочая корреспонденция без личных данных граждан. Можно будет посмотреть, какие запросы делает депутат и какие ответы получает, а также воспользоваться формой обратной связи.

Портал будет интегрирован в систему АСКОД, которая в течение ближайших двух месяцев будет внедрена в работу аппарата областного совета в рамках региональной программы цифровой трансформации Одесской области на 2021-2023 годы.

После тестирования ссылка на него появится на официальном сайте совета.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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