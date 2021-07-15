В Украине может появиться онлайн-прописка: Рада одобрила законопроект

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект, регулирущий вопросы регистрации украинцев, а фактически вводящий онлайн-приписку, сообщает УНН.

Принят за основу проект Закона "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" (№5463). "За" проголосовал 251 депутат.

Детали законопроекта

Законопроектом, в частности, предусмотрено введение декларирования и регистрации места проживания в электронной форме, функционирования реестров территориальных общин исключительно в электронной форме, возможность обмена информацией между территориальными общинами и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

Согласно проекту место проживания декларируется в жилье, которое находится в частной собственности; жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.). Место жительства можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащему приватизации, и в служебном жилье.

Проектом для обеспечения работы указанных реестров органы местного самоуправления имеют право создавать или использовать уже созданные собственные информационно-телекоммуникационные системы или безвозмездно использовать средства ведомственной информационной системы ГМС.

Проектом Закона предлагается отменить бумажный документооборот; исключить возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацию о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания соответствовать действительности на момент ее запроса.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что принятый законопроект отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства в ID-карты.