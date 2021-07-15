Песков ответил Ермаку о "нормандском" саммите в ближайшее время: все лидеры поддерживают, но даты нет

КИЕВ. 15 июля. УНН. Все участники "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) поддерживают идею проведения саммита, однако никаких прикидок по возможным срокам такой встречи еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление аппарата Президента Украины Владимира Зеленского о подготовке саммита в Нормандском формате.

Дополнение

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит в Нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины может состояться "в ближайшее время".

Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

В марте Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если новая "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.