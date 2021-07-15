В налоговый "ресурсный" закон уже подали 3000 поправок и "ближе к ночи" ожидают еще тысячи - Железняк

КИЕВ. 15 июля. УНН. В налоговый "ресурсный" законопроект № 5600 уже подали 3000 поправок и "ближе к ночи" будут заходить еще тысячи. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Железняк отметил, что сегодня последний день подачи поправок к налоговому “ресурсному” законопроекту № 5600.

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“Уже зашло в комитет 3000 поправок к законопроекту. Но некоторые коллеги говорят, что ближе к ночи начнут заходить еще тысячи”, — написал нардеп.

Напомним

1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. “За” проголосовали 265 народных депутатов.

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