Зеленский о встрече Байдена и Меркель: верю, что наши партнеры совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верю, что наши партнеры совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в своем Twitter, передает УНН.

По словам Зеленского, встреча Байдена и Меркель может изменить будущее Европы.

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"Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал Зеленский.

Добавим

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в США с прощальным визитом перед тем, как покинуть пост.

Согласно опубликованной повестке дня федеральным правительством Германии, основными темами для обсуждения будут: проект "Северный поток-2", вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины, отношения России с Китаем, а также борьба с пандемией коронавируса.

Ранее

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил о проведении "большой подготовки" к переговорам с США о строительстве газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что у этих переговоров "хорошие перспективы".