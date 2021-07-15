В Раде провалили закон о э-системе разрешений на выбросы

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада провалила создание электронной системы выдачи разрешений на выбросы. "За" проголосовали только 193 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Так, Верховная Рада не смогла с третьей попытки принять за основу законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности, №4167.

Детали

Законопроект № 4167 был разработан и подан в ВРУ в рамках выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом, Европейским сообществом атомной энергии и их государствами-членами в рамках Соглашения об ассоциации.

Основные нововведения документа - введение контроля над выбросами крупных промышленных предприятий, широкий спектр полномочий по контролю за промышленными выбросами для Государственной экологической инспекции, возможность межгосударственного воздействия на выдачу интегрированных разрешений.

Законопроект предусматривает внедрение "интегрированного разрешения", которое устанавливает конкретные экологические нормативы для предприятий - в частности, уровень предельно приемлемых выбросов в атмосферу, условия водопользования, меры по управлению отходами.

Также документом предлагается установить широкий круг полномочий по контролю за промышленными выбросами для Государственной экологической инспекции (в частности выдача, приостановление, аннулирование интегрированного разрешения).

Еще одна новация законопроекта - возможность межгосударственного воздействия на выдачу интегрированных разрешений, то есть другие государства, которые могут испытать негативное влияние выбросов, имеют право подавать в Госэкоинспекцию свои предложения и замечания относительно целесообразности выдачи интегрированного разрешения украинскому предприятию.

Критика

Законопроект был подвергнут критике. В частности, в Федерации работодателей Украины заявили, что документ нарушает баланс между экономическим развитием и стремлением сохранить окружающую среду.

Также народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные правительством новации не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников.

По его словам, ув бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту, которые необходимо учесть. Представители промышленных кругов также заявили, что законопроект нанесет удар по промышленным предприятиям.

В мае этого года РадаСовет второй раз вернула комитету спорный законопроект о промышленных выбросах.