Новости: Политика
15 июля 2021, 20:53 • Анна Мурашко • 5040
Совершенствование регулирования выбросов в атмосферу: Рада приняла законопроект в первом чтении
КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5339 об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, законопроект 236 голосами был принят за основу.
Добавим, что законопроект предусматривает, что субъекты хозяйствования в сфере охраны атмосферного воздуха должны использовать методики измерений и измерительную технику, и обязаны вести ежедневный учет времени работы источников выбросов в атмосферу;
Кабмин пересматривает перечень загрязняющих веществ не менее одного раза в 5 лет.
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Источник: УНН
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