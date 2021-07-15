Совершенствование регулирования выбросов в атмосферу: Рада приняла законопроект в первом чтении

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5339 об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, передает корреспондент УНН.

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Так, законопроект 236 голосами был принят за основу.

Добавим, что законопроект предусматривает, что субъекты хозяйствования в сфере охраны атмосферного воздуха должны использовать методики измерений и измерительную технику, и обязаны вести ежедневный учет времени работы источников выбросов в атмосферу;

Кабмин пересматривает перечень загрязняющих веществ не менее одного раза в 5 лет.

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