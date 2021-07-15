Рада ужесточила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, передает корреспондент УНН.

Так, во втором чтении и в целом 307 голосами принят проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, №3576.

Детали

Законом признано незаконную добычу полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усилено ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в целом.

Также законом статью 240 Уголовного кодекса дополнено нормами относительно усиления уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, а также введено ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличены штрафы по сравнению с действующими нормами.

Кроме того, законом предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии дел в сфере недропользования.