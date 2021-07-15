Геращенко: уйти в отставку Авакову предложил Зеленский

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский предложил министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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"Решением Президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно достаточно давно готовилось", - сообщил Геращенко.

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Заместитель главы МВД также добавил, что Аваков никогда не планировал быть "вечным министром".

Как сообщал УНН, сегодня ВР отправила Авакова в отставку с должности министра внутренних дел.

Деятельность Авакова в должности министра

Аваков занимал должность с 27 февраля 2014 года. Как министр внутренних дел он столкнулся с российской агрессией, посещал Крым, когда Россия начала его оккупацию. Под его командованием проводилась операция по освобождению здания Харьковской ОГА от сепаратистов В апреле 2014 года. Об этих событиях он написал книгу “2014. Мгновения харьковской весны”.

2015 запустил реформирования милиции, которая была преобразована в Национальную полицию. В рамках реформирования было распущено ГАИ. Проводилась очистка органов внутренних дел от старых лиц, однако, это очищение, по мнению многих не было доведено до конца.

Практически весь срок пребывания в должности Аваков подвергался критике. Его деятельность сопровождалась активными акциями протеста, часто связанными с громкими уголовными делами, как нападение на активистку Екатерину Гандзюк, изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке, убийство 5-летнего Кирилла Тлявова.

Также во время пребывания Авакова разгорелся скандал с закупкой тактического снаряжения для украинских военных, по завышенным ценам. Скандал перерос в уголовное производство, фигурантом которого стал сын министра. Дело назвали “рюкзаки Авакова”. Сын министра осужденн не был — всю вину взял на себя другой фигурант производства.

Удачным кейсом в должности министра стало активное участие в освобождении украинского бойца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014 году. Именно МВД настояло на апелляционном рассмотрении дела, благодаря чему удалось освободить Маркива.