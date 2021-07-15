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Борьба с изменениями климата: Рада приняла изменения в закон по охране воздуха

Борьба с изменениями климата: Рада приняла изменения в закон по охране воздуха

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла Закон №4259 о внесении изменений в статью 16 Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами, передает корреспондент УНН.

Детали

Народные депутаты 308 голосами “за” приняли во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в статью 16 Закона Украины “Об охране атмосферного воздуха” по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами.

Так, проект закона предлагает внесение изменений в Закон Украины “Об охране атмосферного воздуха”.

По словам авторов законопректа, необходимость в разработке законодательной инициативы возникла в связи с вступлением в силу Закона Украины “О регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществ и фторированными парниковыми газами”.

Положение законопроекта направленны на создание благоприятных правовых, организационных условий для выполнения Украиной международных обязательств в сфере охраны озонового слоя и предотвращения изменения климата, а также адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, говорится в пояснительной записке.

Дополнение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5339 об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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