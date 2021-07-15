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Парламент принял в первом чтении законопроект об ускорении приватизации

Парламент принял в первом чтении законопроект об ускорении приватизации

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4572 относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества, передает корреспондент УНН.

Так, парламент принял в первом чтении законопроект о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества.

Детали

В законопроекте предлагается изложить в новой редакции Закон “О Фонде государственного имущества Украины”, а также внести ряд изменений относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере приватизации, аренды и управления объектами государственной собственности в Хозяйственный, Земельный, Гражданский, Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства, Кодекса из процедур банкротства, Кодекса законов о труде и ряда законов.

Дополнение

Верховная Рада приняла проект закона № 3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. Вместе с тем заместитель председателя партии “Батькивщина” народный депутат Вадим Ивченко считает, что из-за не учтены в законопроект поправки весь военно-оборонный комплекс оказался под угрозой скрытой приватизации.

Источник: УНН
Теги: приватизация, парламент, ВРУ
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