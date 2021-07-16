Меркель и Байден встретились в Белом доме

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Джо Байден в четверг, 15 июля, принял в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. Меркель - первая глава одного из европейских правительств, которую Байден принимает в Овальном кабинете после своего вступления в должность в январе, передает УНН со ссылкой на DW и Twitter лидеров стран.

Встреча Меркель и Байдена

После краткой беседы с глазу на глаз Байден и Меркель планируют около двух часов проводить переговоры в присутствии делегаций с обеих сторон. После того состоится совместная пресс-конференция.

Перед встречей с Меркель Байден написал в Twitter, что партнерство США и Германии — “железное” и страны планируют сотрудничать для решения общих проблем в последующие годы.

Рабочий визит Меркель в США — скорее всего, ее последний крупный зарубежный визит перед выборами в Бундестаг 26 сентября. После 16 лет на посту главы правительства Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру, а следовательно, после выборов правительство Германии возглавит новый человек.

Главные темы переговоров

Ожидается, что главными темами переговоров Меркель и Байдена будут пандемия коронавируса и политика в отношении Китая. Они также планируют обсудить Украины и “Северный поток-2”.

Эксперты прогнозируют, что острые вопросы, такие как газопровод “Северный поток-2”, отойдут на второй план учитывая вопросы политики в отношении Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о встрече Байдена и Меркель: верю, что наши партнеры совместно противостоять агрессору, а не поощрять его

“Обе стороны пытаются заморозить эту тему как конфликтную учитывая другие политические сферы, например, усиление Китая. Поэтому я бы именно так трактовал попытки администрации Байдена дополнительно не обострять конфликт — ведь Германия нужна для другого”, — заявил в беседе с DW эксперт по трансатлантических отношений Фонда “Наука и политика” Маркус Кайм.

Надежды на сближение с Вашингтоном после эры Трампа

В общем после четырех лет президентства Дональда Трампа США и Германия стремятся снова сблизиться.

Возвращение к трансатлантической гармонии — именно так можно охарактеризовать лозунг встречи. Ее особое значение подчеркивает и тот факт, что Меркель во время пандемии COVID-19 почти не путешествовала. Исключение составляли разве что большие саммиты.

Встреча с вице-президентом США

Перед встречей с Байденом Меркель приняла вице-президент США Камала Харрис. Меркель и Харрис побывали на рабочем завтраке в резиденции американской вице-президента в Вашингтоне. Харрис отметила “общих ценностях” Германии и США и назвала политическую карьеру Меркель “чрезвычайной”, передает информагентство AFP. Меркель выразила радость от встречи с Харрис, которая является первой в истории женщиной на посту вице-президента США, и заявила, что США и Германия будут работать над тем, чтобы “укреплять демократические ценности”.