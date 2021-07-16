Байден: США и Германия будут защищать суверенитет Украины

КИЕВ. 16 июля. УНН. Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические ожидания. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН.

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“Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции (стран) Западных Балкан в европейские институты, а также (мы единственные) в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, так же как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку ее трансатлантический надежд”, — сказал он.

“Мы продолжим выступать вместе в защите восточного фланга, союзников по НАТО от российской агрессии”, — отметил Байден.

Напомним

Сейчас Меркель находится в Вашингтоне с официальным визитом, в ходе которого проводит американо-германские переговоры. На повестке дня в переговорах будут, в частности, тема Украины и “Северного потока-2”.