Нардепы не поддержали поправки по языковому законодательству

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала поправки по языкового законодательства, которые вносились в законопроект изменений в Государственный бюджет на текущий год. Результаты голосования распространил у себя в Telegram-канале нардеп Максим Бужанский, который вносил эти поправки, передает УНН.

Детали

При рассмотрении законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021“ по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия” (№ 5551-2) Бужанский настаивал на поддержке поправок, предусматривающих отмену штрафов для предпринимателей за неиспользование украинского языка и предусмотреть обучение для национальных меньшинств Украины на родном языке в учебных заведениях.

За поправку Бужанского проголосовало лишь 42 народных депутата, когда для принятия необходимо минимум 226 голосов.

Сам Бужанский прокомментировал ситуацию неподдержки его изменения: “Парламент 42 голосами поддержал мою поправку, которая отменяет языковые штрафы в сфере обслуживания и возвращает нацменьшинствам право обучения на родном языке”.

Напомним

14 июля стало известно, что Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады отклонил поправку народного депутата от “Слуги народа” Максима Бужанского к изменениям в бюджет, которая нивелирует языковой закон.