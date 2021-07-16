Байден и Меркель: Российский газ не должен стать оружием

КИЕВ. 16 июля. УНН. В ходе встречи в Вашингтоне в четверг, 16 июля, президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы отношений с Украиной и строительство газопровода "Северный поток - 2", передает УНН со ссылкой на DW.

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“Мои взгляды по „Северному потоку-2“ были давно известны. Хорошие друзья могут расходиться во мнении, — заявил глава Белого дома. — Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям”. Джо Байден сообщил журналистам, что стороны обсуждают “практические меры” по газопроводу. Президент отметил, что ему не было смысла вводить санкции против “Северного потока — 2”, так как к моменту его прихода к власти газопровод был завершен на 90 процентов.

Дополнение

Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать реформы в стране, заявил Джо Байден на пресс-конференции. Он указал, что на переговорах с главой немецкого правительства выразил свои опасения по поводу строительства газопровода из России.

Ангела Меркель также подчеркнула различие в подходах по газопроводу. Вместе с тем, она отметила важность сохранения транзита газа через Украину и после введения “Северного потока — 2” в эксплуатацию.

“Хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной”, — заявила канцлер ФРГ, отметив, что если Россия “будет лишать Украину права на транзит”, то она рискует столкнуться с активным противодействием со немецкой и европейской стороны. Для этого есть разные инструменты влияния, причем со стороны не только Германии, но и Европы, например санкции, подчеркнула Меркель. По ее словам, “Северный поток — 2” должен давать дополнительную возможность для транспортировки газа в Европу, а не заменять транзит через Украину.

Напомним

Сейчас Меркель находится в Вашингтоне с официальным визитом, в ходе которого проводит американо-германские переговоры. На повестке дня в переговорах будут, в частности, тема Украины и “Северного потока-2”.