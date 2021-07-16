КИЕВ. 16 июля. УНН. Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал еще один законопроект для борьбы с "поправочным спамом". Об этом он сказал в комментарии журналистам в пятницу, 16 июля, передает УНН.

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"Несмотря на яростное сопротивление оппозиции, мы реализовались в поправочном спаме бесконечном, и мы начнем осень с серьезных предложений по борьбе с поправками. Сейчас разрабатываем постановления о блокировании, и, я думаю, на следующей неделе уже внесу законопроект с коллегами, который усложнит процесс манипулирования таким инструментом", - сказал Корниенко.

Детали

Также один из руководителей президентской фракции "Слуга народа" проанализировал сделанное в парламенте в конце пятой сессии, которая завершается сегодня.

"Мы приняли несколько фундаментальных реформ, завершили фактически земельную реформу, приняли закон о земельной децентрализации и о публичных аукционах открытых по земле и приняли реформу налоговой амнистии, она с 1 сентября уже начнет действовать полноценно. Приняли очень важную судебную реформу, последние недели были этому посвящены. И фактически это все скоро вступит в действие, и начнет судебная система очищаться. И так же исторический без преувеличения законопроект о Крымской платформе", - перечислил он, по его мнению, достижения работы нардепов в течение текущей сессии.

"Я надеюсь, что сегодня в целом примем законопроект о национальном сопротивлении. Ряд отраслевых законопроектов, которые входили в меморандумы по сотрудничеству с Международным валютным фондом", - добавил Корниенко.

Дополнение

Еще в апреле прошлого года Рада изменила Регламент для противодействия "поправочному спаму".

Однако, проблема снова встала остро, особенно на фоне рассмотрения в ВР спорного законопроекта №5600 о повышении налогов, который еще называют "ресурсным". По последним данным, в законопроект, которым вводят том числе и новую, высокую ренту на железную руду, ко второму чтению представлено более 10 000 поправок - новый рекорд Верховной Рады.