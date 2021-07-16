Украина в июле ожидает поставку более 8 млн доз вакцин от COVID-19

КИЕВ. 16 июля. УНН. До конца июля в Украину должны поставить более 8 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

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"В целом до конца июля в Украину запланировано поставку более 8 млн доз вакцин. Кроме Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал Шмыгаль.

Детали

Дополнительно, в августе, кроме других вакцин, в частности Pfizer, ожидается 2 млн доз вакцины Novavax, добавил он.

Шмыгаль также отметил, что сейчас "усиливают способности" медицинской системы, чтобы быть готовыми к ухудшению ситуации с COVID-19, особенно на фоне прихода штамма "Дельта".

"Сейчас процент обеспеченности кислородом коечного фонда составляет 95%. При этом процент занятых коек составляет около 8%", - добавил Премьер.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Covishield (AstraZeneca) из Индии.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 1,36 млн человек. При этом в целом сделали уже около 3,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордные 117 тысяч.

По данным от правительства на 12 июля, Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей. По состоянию на конец июня 2021 года, по данным правительства, заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета, в дополнение к закупленным за деньги прошлогоднего бюджета 1,9 млн доз вакцины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан. В случае отсутствия проблем с поставками вакцины от COVID-19, уже ко Дню Независимости в Ураине будет делаться 220 тысяч прививок в сутки, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.