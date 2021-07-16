В Раде опять драка: потолкались Ивченко со "слугой народа" Сольским

КИЕВ. 16 июля. УНН. У народного депутата из фракции "Батькивщина" Вадима Ивченко был конфликт с представителем "Слуги народа" Николаем Сольским в сессионном зале парламента, передает УНН.

Фото и видео инцидента появилось в сети. На обнародованном видео, в частности, видно, как нардепов разводят в разные стороны друг от друга после конфликта.

Добавим

Стоит напомнить, что ранее нардеп Ивченко публично раскрыл детали рейдерских схем, за которыми, по его словам, стоит глава аграрного комитета, "слуга народа" Николай Сольский.

Добавим, что члены аграрного комитета Верховной Рады 27 января проголосовали за выражение недоверия председателю комитета, нардепу Николаю Сольскому. Мотивацией стала низкая эффективность работы комитета и лоббизм отдельных законов. Поддержали решение большинство членов комитета. Однако, вопрос пока все еще не решен.

Ранее эксперты низко оценили эффективность работы Сольского на посту главы аграрного комитета.