Рада приняла президентский законопроект о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада приняла президентский законпроект №5557 "Об основах национального сопротивления", содержащий нормы о территориальной обороне, а также связанный законопроект №5758 об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч. Парламентарии отдали 313 и 312 голосов "за" проекты закона во втором чтении и в целом соответственно, передает УНН.

О теробороне

Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Законом также определены:

состав, цели и задачи национального сопротивления;

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

организацию системы управления национальным сопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников.

Сторонники законопроекта считают, что принятие документа и воплощение его положений дадут возможность быстро укрепить оборону государства и превратить тероборону на часть всеобъемлющей системы обороны, которая будет в каждом из населенных пунктов.

Ожидается, что его нормы начнут действовать 1 января 2022 года.

Об увеличении численности ВСУ

Упомянутый выше законопроект - один из двух документов, представленных Главой государства по реформированию системы обороны. Второй законопроект касается увеличения численности Вооруженных сил Украины.

Его также принято 16 июля. Речь идет о законопроекте №5758 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Законом увеличена численность Вооруженных сил Украины на 11 000 военнослужащих, то есть общая численность Вооруженных сил Украины будет составлять 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих.