"Слуга народа" прогнозирует дополнительное заседание уже во вторник
КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада планирует во вторник, 20 июля, собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в пятницу, 16 июля, заключительный день пятой сессии парламента, передает УНН.
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"В следующий вторник возможно будет внеочередное заседание Верховной Рады", - сообщил Качура в Telegram-канале.
Детали
На этом заседании планируется рассмотреть постановления, которые блокируют подписание спикером Рады и Президентом ряда важных законопроектов.
Дополнение
Три внеочередных заседаний парламента было на этой неделе. После 16 июля, как ожидается, нардепы уходят на каникулы до 7 сентября. Однако, в руководстве ВР уже сообщали, что будет торжественное заседание к 30-й годовщине Независимости Украины, а также возможны внеочередные сессии.