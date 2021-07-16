Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 -0,0142  EUR: 32,24 -0,0113 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Сериалы по 50 долларов и мечты о Netflix: генпродюссер Алла Липовецкая о том, как создаются и продаются украинские сериалы
Сериалы по 50 долларов и мечты о Netflix: генпродюссер Алла Липовецкая о том, как создаются и продаются украинские сериалы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6825

Завершилась 5 сессия ВР: у нардепов начинаются каникулы

Завершилась 5 сессия ВР: у нардепов начинаются каникулы

КИЕВ. 16 июля. УНН. Завершилась пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва, сообщает УНН.

На последнем пленарном заседании народные депутаты заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о работе правительства в первой половине 2021 года.

После объявления депутатских запросов парламентарии проголосовали назначения Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Подробнее о голосовании и персоне Монастырского читайте в материале УНН "Рада назначила Монастырского на пост министра внутренних дел".

После этого нардепы одобрили ряд законопроектов. В частности, "Об основах национального сопротивления", содержащий нормы о территориальной обороне, а также связанный законопроект № 5758 относительно увеличения численности Вооруженных сил Украины на 11000.

Напомним, ранее ВР утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. К постоянной работе в парламенте народные депутаты вернутся 7 сентября.

Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.

Однако, народных депутатов ожидает внеочередная сессия в августе - во время Кримськой платфомы, а также торжественное заседание в День Независимости.

Кроме того, накануне в СМИ появилась информация, что 20 июля ВР может собраться на еще одно внеочередное заседание.

Источник: УНН
Теги: ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.