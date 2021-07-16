Место "слуги народа" Монастырского в парламенте займет айтишник Швачко

КИЕВ. 16 июля. УНН. Место Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел, в Верховной Раде займет член сумской команды “слуг народа”, ИТ-специалист Антон Швачко. Об этом сообщил журналистам во время брифинга председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - ИТ-менеджер, ИТ-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе. Это - наша команда, региональная Зе!Команда", - сказал Корниенко.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, что Швачко зайдет в Раду в сентябре. Кравчук не известно, в каком комитете он будет работать.

Справка

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 включен в избирательный список "Слуги народа" под № 139.

Дополнение

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Он сложил мандат нардепа.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали.