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Зеленский представил Монастырского коллективу МВД

Зеленский представил Монастырского коллективу МВД

Денис Монастырский

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу нового министра внутренних дел Дениса Монастырского и заявил, что хочет почувствовать доверие и уважение к правоохранительным органам, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Хочу поздравить в Кабмине Дениса Монастырского с этим очень важным, мне кажется, во-первых, доверием от парламента, доверием от премьер-министра и от Президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром, чтобы вас поддержали парламентарии, через доверие. Мы немного времени знаем друг друга, работаем два года. Я считаю, что то, что сегодня Президент и премьер (доверяет - ред.) ... очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и прежде всего руководству правоохранительных органов, МВД ... Я, как просто гражданин Украины, хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов, людям, которые защищают покой, безопасность каждого из нас ...", - сказал Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы все мы гордились украинской Национальной полицией, правоохранительными органами.

"Мне кажется, что именно эта задача самая главная для нового министра МВД, и она, еще раз говорю, не от Президента или кого либо, а именно внутреннее задание от гражданина Украины ... Хочу доверять, хочу гордиться каждым представителем Министерства внутренних дел", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовал 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали. 

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Владимир Зеленский
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