Разумков об отставке министров: есть вопросы минимум к трем членам правительства

КИЕВ. 16 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос отставки министров может решиться этой осенью. В частности, он заявил минимум о трех членах правительства, которые претендуют на увольнение. Об этом спикер ВР заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас этого точно не будет. В летний отрезок времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

Детали

В частности, спикер парламента, отвечая на уточняющий вопрос - ко скольким членам правительства у него есть вопросы, отметил, что вопросы "как минимум к трем", но называть их имена отказался.

Напомним

На неделе в Украине активно обсуждали возможную отставку руководителей МВД, Минобороны и Минюста. Позже стало известно, что в отставку подал Арсен Аваков, кресло которого сегодня занял Денис Монастырский.

Что же касается Тарана и Малюськиа, то информацию об их отставке в "Слуге народа" опровергли.