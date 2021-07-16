Порошенко не пришел на ВСК по "вагнеровцам". Нардепы хотят привести его принудительно

КИЕВ. 16 июля. УНН. Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не пришел сегодня на ВСК по "вагнеровцам". Члены комиссии решили обратиться в Офис Генерального прокурора для силового привода Порошенко на комиссию. Об этом в комментарии УНН сообщила председатель ВСК по "вагнеровцам", член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

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"Мы решили обратиться в Офис генпрокурора для того, чтобы узнать могут ли там обеспечить принудительный привод Порошенко", - сказала Безуглая.

Также по ее словам, члены комитета приняли решение обратиться к Порошенко для получения разъяснения его сегодняшнего отсутствия на ВСК.

Контекст

29 июля 2020-го белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями ЧВК "Вагнера". Имена многих задержанных - в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

14 августа 2020 года стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украине без ответа. А также отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, отметив, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку "произошла" утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы".

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации", и назвали обычным фейком.

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал выпуск расследование о "вагнеровцах" после лета. Он назвал ситуацию "прецедентом", ведь украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.