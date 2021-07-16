Из ОРДЛО сообщают о старте продаж квартир переселенцев: Украина призвала проверить это миссию ОБСЕ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Украина призвала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить сообщение о том, что в оккупированных районах Донецкой области начали незаконную продажу конфискованных квартир переселенцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка во время заседания Постоянного совета ОБСЕ накануне.

По его словам, в своем отчете, представленном на прошлой неделе, СММ сообщила, что члены российских вооруженных формирований в Донецкой области ввели так называемую "меру" по выявлению и учету "бесхозной недвижимости", согласно которой имущество тех людей, которые покинули свои дома и не оплатили счета за коммунальные услуги, могут стать объектом конфискации, что "может поддать переселенцев риску потери своей собственности".

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"Сейчас мы наблюдаем сообщения СМИ о том, что первая аукционная продажа такого дома, незаконно конфискованного у вынужденных переселенцев в селе Васильевка, состоится 19 июля. Просим СММ проверить эту информацию", - отметил Цимбалюк.

По его словам, "незаконный захват собственности был бы еще одним серьезным преступлением и нарушением прав человека и основных свобод со стороны российской оккупационной администрации". "Такие действия не имеют юридической силы, и все имущество будет возвращено их законным владельцам после деоккупации", - добавил он.

Дополнение

В Украине планируют сформировать базу незаконно захваченного имущества на территории Донбасса и Крыма.