Внеочередное заседание ВР на следующей неделе: Разумков говорит, надо разблокировать законы по ОПК и судебной реформе

КИЕВ. 16 июня. УНН. На следующей неделе Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание для возможного разблокирования подписания законов о судебной реформе и реформе Укроборонпрома. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 16 июля, передает корреспондент УНН.

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"Ждем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены постановления, поступившие в парламент, заблокировав мне подписание законов. И я не смогу направить их на подпись Президенту", - отметил Разумков.

Детали

По словам Разумкова, требуют рассмотрения проекты постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов в части судебной реформы (№№ 3711-р, 5068, 5069) и трансформации государственного концерна "Укроборонпром" (№ 3822). Он отметил, что внеочередное заседание будет посвящено вопросам, связанным с отклонением или поддержанием этих документов.

Добавим

16 июля завершилась пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва. То есть, нардепы уже на каникулах.

Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.

Дополнение

13 июля Верховная Рада одобрила законопроект Президента Владимира Зеленского № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

14 июля Радой было изменено избрание на должности членов Высшего совета правосудия и урегулирована деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП через поддержание президентского законопроекта № 5068. А также был принят законопроект № 5069 об административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации, документов, завершенного судебного дела.

Также 13 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 3822 о реформе "Укроборонпрома" - превращение его из государственного концерна в акционерное общество.