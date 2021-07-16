Данилов заявил, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин

КИЕВ. 16 июля. УНН. По поручению Совета национальной безопасности и обороны Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит принятие дополнительных мер по противодействию короновирусной болезни. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил он.

Детали

Сейчас, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Данилов также добавил, что примерно у 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2243000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 июля, - более 700, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, определенный рост против показателя днем ранее.

Также полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 1,36 млн человек. При этом в целом сделали уже около 3,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордные 117 тыс., большинство из них - первой дозой.