Осенью отставки правительства ждать не стоит, но три-четыре кадровых решения будет - Арахамия

КИЕВ. 16 июля. УНН. Осенью в правительстве состоится меньшей мере четыре кадровых решения. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Я точно могу пообещать, что будет точно не менее 3-4 кадровых решения осенью в правительстве", - заявил Арахамия.

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В частности, глава фракции "Слуг народа" отказался называть конкретные должности и лица, которых коснутся кадровые изменения. Но в то же время отметил, что предварительно речь идет об отставке министра обороны Андрея Тарана.

Арахамия также добавил, что отставки правительства в целом осенью ожидать не стоит, поскольку это "является большим кризисом", и поиски новых кандидатов займут много времени.

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13 июля Арахамия опроверг информацию об отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи, отметив, что для этого нет времени.