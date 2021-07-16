Шансы Авакова на кресло премьера минимальные - Арахамия

КИЕВ. 16 июля. УНН. Арсен Аваков, который недавно покинул пост главы министерства внутренних дел Украины, имеет минимальные шансы на должность премьер-министра. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Я не думаю, что у нас есть на это голоса (на назначение Авакова премьером - ред.). Мне кажется, что шансы на премьер-министра минимальны. Парламент просто не поддержит", - заявил Арахамия.

Детали

Следующая должность, которую сможет возглавить Аваков, должна быть выше по рангу, отметил глава фракции "Слуг народа". По его словам, экс-министр внутренних дел не согласится возглавить другое министерство.

При этом он также добавил, что бывший глава МВД имеет высокие шансы на пост мэра Харькова. По словам Арахамии, Аваков "еще не работал в такой ипостаси, поэтому, теоретически, он сможет себе поставить такой вызов...".

Добавим

Арахамия не исключил, что осенью Авакову могут предложить должность вице-премьер-министра.



Напомним

Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. 16 июля Зеленский представил Монастырского коллектива МВД.