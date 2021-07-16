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В ОП рассказали, когда озвучат дату и программу визита Зеленского в США

В ОП рассказали, когда озвучат дату и программу визита Зеленского в США

Сергей Никифоров

КИЕВ. 16 июля. УНН. Дата и программа визита Президента Украины Владимира Зеленского в США будут озвучены в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на брифинге, передает УНН.

Детали

Относительно визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Добавим

Ранее представитель Белого дома сообщил, что точной даты встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена пока нет, несмотря на то, что назывались даты в июле.

Ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Офис президента Украины
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